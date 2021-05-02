У казино в Вісконсині сталася стрілянина, 7 постраждалих

Нагадаємо
Три людини загинули під час стрілянини в американському місті Остін (штат Техас).
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Щонайменше сім осіб отримали поранення в суботу в результаті стрілянини в казино "Онейда", розташованому на північний захід від міста Грін-Бей (штат Вісконсін). Про це повідомив телеканал СBS, передає УНН.
Що відомо
За його відомостями, підозрюваний затриманий, правоохоронці проводять огляд будівлі. До місця події прибули десятки автомобілів поліції.
Інформація про стан постраждалих поки не наводиться.
Цитата
“Всі заклади казино „Онейда“ будуть закриті до подальшого розпорядження. Ми опублікуємо інформацію по мірі її надходження”, — йдеться на сторінці казино в Twitter.
Нагадаємо
Три людини загинули під час стрілянини в американському місті Остін (штат Техас).