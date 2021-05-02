В казино в Висконсине произошла стрельба, 7 пострадавших

Напомним
Три человека погибли во время стрельбы в американском городе Остин (штат Техас).
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. По меньшей мере семь человек получили ранения в субботу в результате стрельбы в казино "Онейда", расположенном на северо-запад от города Грин-Бей (штат Висконсин). Об этом сообщил телеканал СBS, передает УНН.
Что известно
По его сведениям, подозреваемый задержан, правоохранители проводят осмотр здания. К месту происшествия прибыли десятки автомобилей полиции.
Информация о состоянии пострадавших пока не приводится.
Цитата
“Все заведения казино „Онейда“ будут закрыты до дальнейшего распоряжения. Мы опубликуем информацию по мере ее поступления”, — говорится на странице казино в Twitter.
Напомним
Три человека погибли во время стрельбы в американском городе Остин (штат Техас).