У Казахстані за добу виявили близько 1,5 тис. нових інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У Казахстані за добу виявили 1452 нових випадки коронавірусної інфекції. Про це повідомляє сайт coronavirus2020.kz, інформує УНН.
"1 452 нових випадки коронавірусної інфекції зареєстровані у Казахстані 4 липня, у 528 є симптоми, 924 віднесені до безсимптомних носіїв. Всього, за офіційними даними, у Казахстані зареєстровано 47 171 підтверджений випадок інфікування", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільше випадків зафіксовано у Атирауській області. Цієї суботи там виявили 342 нових випадків. Всього в цьому регіоні зареєстровано 5 466 випадків зараження.
Як повідомлялося раніше в УНН, чемпіонат Казахстану з футболу вдруге призупинено через спалах коронавірусу.