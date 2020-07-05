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У Казахстані за добу виявили близько 1,5 тис. нових інфікованих коронавірусом

У Казахстані за добу виявили близько 1,5 тис. нових інфікованих коронавірусом

Київ • УНН

 • 12174 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. У Казахстані за добу виявили 1452 нових випадки коронавірусної інфекції. Про це повідомляє сайт coronavirus2020.kz, інформує УНН.

"1 452 нових випадки коронавірусної інфекції зареєстровані у Казахстані 4 липня, у 528 є симптоми, 924 віднесені до безсимптомних носіїв. Всього, за офіційними даними, у Казахстані зареєстровано 47 171 підтверджений випадок інфікування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше випадків зафіксовано у Атирауській області. Цієї суботи там виявили 342 нових випадків. Всього в цьому регіоні зареєстровано 5 466 випадків зараження.

Як повідомлялося раніше в УНН, чемпіонат Казахстану з футболу вдруге призупинено через спалах коронавірусу.

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