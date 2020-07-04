Чемпіонат Казахстану з футболу вдруге призупинено через спалах коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Професійна футбольна ліга Казахстану повідомила про призупинення першості Казахстану з футболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
"На підставі рішення Державної Комісії з протидії поширення коронавірусної інфекції, з урахуванням ускладнення епідеміологічної ситуації та зростання захворюваності COVID-19 в Казахстані, з 5 липня 2020 року введено обмежувальні заходи на 14 днів", - сказано у повідомленні Професійної футбольної ліги Казахстану.
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Залежно від подальшого розвитку епідеміологічної ситуації в країні, обмежувальні заходи можуть бути продовжені на 2 тижні або посилені.
Примітно, що раніше турнір вже призупинявся 15 березня. Він був відновлений 1 липня.
Додамо також, наразі лідером змагань є "Кайрат" у якого 9 балів. На 2 пункти відстають "Астана" і "Тобол".