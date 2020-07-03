У сімох футболістів запорізького “Металурга” підозра на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Результати ПЛР-тестування показали наявність інфекції у сімох футболістів запорізького “Металурга”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МФК “Металург” Запоріжжя.
“Сім футболістів „Металурга“ — з підозрами на коронавірус. Результати ПЛР-тестування, яке було проведено перед виїздом до Львова, показали наявність інфекції”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що таким чином матч 22-го туру з “Рухом” перенесено. Команда повертається додому. Дослідження виявили коронавірусну хворобу в семи гравців. По приїзду вся команда і персонал клубу проведуть повторне поглиблене тестування на COVID-19. На разі найголовніший момент — виконання усіх рекомендацій обласного лабораторного центру та лікарів.
Також повідомляється, що попереднє тестування на коронавірус показало негативний результат.
Нагадаємо, лідер Першої ліги України повідомив про чотири випадки зараження коронавірусом.