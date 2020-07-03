У семи футболистов запорожского "Металлурга" подозрение на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Результаты ПЦР-тестирования показали наличие инфекции у семи футболистов запорожского "Металлурга". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МФК "Металлург" Запорожье.
"Семь футболистов "Металлурга" - с подозрениями на коронавирус. Результаты ПЦР-тестирования, проведенного перед выездом во Львов, показали наличие инфекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что таким образом матч 22-го тура с "Рухом" перенесено. Команда возвращается домой. Исследования показали коронавирусную болезнь в семи игроков. По приезду вся команда и персонал клуба проведут повторное углубленное тестирование на COVID-19. На данный момент самый главный момент - выполнение всех рекомендаций областного лабораторного центра и врачей.
Также сообщается, что предварительное тестирование на коронавирус показало отрицательный результат.
Напомним, лидер Первой лиги Украины сообщил о четырех случаях заражения коронавирусом.