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У семи футболистов запорожского "Металлурга" подозрение на COVID-19

У семи футболистов запорожского "Металлурга" подозрение на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13043 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Результаты ПЦР-тестирования показали наличие инфекции у семи футболистов запорожского "Металлурга". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МФК "Металлург" Запорожье.

"Семь футболистов "Металлурга" - с подозрениями на коронавирус. Результаты ПЦР-тестирования, проведенного перед выездом во Львов, показали наличие инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом матч 22-го тура с "Рухом" перенесено. Команда возвращается домой. Исследования показали коронавирусную болезнь в семи игроков. По приезду вся команда и персонал клуба проведут повторное углубленное тестирование на COVID-19. На данный момент самый главный момент - выполнение всех рекомендаций областного лабораторного центра и врачей.

Также сообщается, что предварительное тестирование на коронавирус показало отрицательный результат.

Напомним, лидер Первой лиги Украины сообщил о четырех случаях заражения коронавирусом.

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