Чемпионат Казахстана по футболу во второй раз приостановлено из-за вспышки коронавируса

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщила о приостановлении первенства Казахстана по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

"На основании решения Государственной комиссии по противодействию распространения коронавирусной инфекции, с учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID-19 в Казахстане, с 5 июля 2020 введены ограничительные мероприятия в 14 дней", - говорится в сообщении Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

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В зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в стране, ограничительные меры могут быть продлены на 2 недели или усилены.

Примечательно, что ранее турнир уже приостанавливался 15 марта. Он был восстановлен 1 июля.

Добавим также, пока лидером соревнований является "Кайрат" у которого 9 баллов. На 2 пункта отстают "Астана" и "Тобол".

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