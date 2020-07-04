Чемпионат Казахстана по футболу во второй раз приостановлено из-за вспышки коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщила о приостановлении первенства Казахстана по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
"На основании решения Государственной комиссии по противодействию распространения коронавирусной инфекции, с учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID-19 в Казахстане, с 5 июля 2020 введены ограничительные мероприятия в 14 дней", - говорится в сообщении Профессиональной футбольной лиги Казахстана.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У семи футболистов запорожского "Металлурга" подозрение на COVID-19
В зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в стране, ограничительные меры могут быть продлены на 2 недели или усилены.
Примечательно, что ранее турнир уже приостанавливался 15 марта. Он был восстановлен 1 июля.
Добавим также, пока лидером соревнований является "Кайрат" у которого 9 баллов. На 2 пункта отстают "Астана" и "Тобол".