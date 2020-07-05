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В Казахстане за сутки обнаружили около 1,5 тыс. новых инфицированных коронавирусом

В Казахстане за сутки обнаружили около 1,5 тыс. новых инфицированных коронавирусом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. В Казахстане за сутки обнаружили 1452 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт coronavirus2020.kz, информирует УНН.

"1452 новых случая коронавирусной инфекции зарегистрированы в Казахстане 4 июля, у 528 симптомы, 924 отнесены к бессимптомным носителям. Всего, по официальным данным, в Казахстане зарегистрировано 47 171 подтвержденный случай заражения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего случаев зафиксировано в Атырауской области. В субботу там обнаружили 342 новых случаев. Всего в регионе зарегистрировано 5466 случаев заражения.

Как сообщалось ранее в УНН, чемпионат Казахстана по футболу во второй раз приостановлен из-за вспышки коронавируса.

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