У Карпатах знову пішов сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Зранку у суботу, 5 жовтня, у Карпатах знов пішов дрібний сніг. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Чорногірський пошуково-рятувальний пост, передає УНН.
"Станом на 8:40 5 жовтня 2019 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Вітер південно-західний 2-3 м/с. Температура повітря -3°С. Пролітає дрібний сніг", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 18 вересня в Карпатах випав перший у цьому сезоні сніг.
Також УНН повідомляв, що в Україні 5 жовтня прогнозуються значні дощі, а у понеділок, 7 жовтня, – заморозки.