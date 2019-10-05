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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Карпатах снова пошел снег

Киев • УНН

 • 12669 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Утром в субботу, 5 октября, в Карпатах снова пошел мелкий снег. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Черногорский поисково-спасательный пост, передает УНН.

В Карпатах снова пошел снег

"По состоянию на 8:40 5 октября 2019 года на горе Поп Иван Черногорский облачно. Ветер юго-западный 2-3 м/с. Температура воздуха -3°С. Пролетает мелкий снег", - говорится в сообщении.

Напомним, что 18 сентября в Карпатах выпал первый в этом сезоне снег.

Также УНН сообщал, что в Украине 5 октября прогнозируются значительные дожди, а в понедельник, 7 октября, - заморозки.

Украинские Национальные Новости

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