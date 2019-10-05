В Карпатах снова пошел снег
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Утром в субботу, 5 октября, в Карпатах снова пошел мелкий снег. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Черногорский поисково-спасательный пост, передает УНН.
"По состоянию на 8:40 5 октября 2019 года на горе Поп Иван Черногорский облачно. Ветер юго-западный 2-3 м/с. Температура воздуха -3°С. Пролетает мелкий снег", - говорится в сообщении.
Напомним, что 18 сентября в Карпатах выпал первый в этом сезоне снег.
Также УНН сообщал, что в Украине 5 октября прогнозируются значительные дожди, а в понедельник, 7 октября, - заморозки.