У Карпатах зберігається лавинна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Карпатах, у неділю, 24 лютого, зберігається значна сніголавинна небезпека. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
“24 лютого у високогір’ї східної частини Закарпатської областi очікується, а у горах Івано-Франківської та Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, сьогодні в Україні утримується холодна погода без істотних опадів.