Сьогодні в Україні до 10 градусів морозу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Сьогодні в Україні утримується холодна погода без істотних опадів, передає УНН з посиланням на ДСНС України.
"24 лютого утримається холодна без істотних опадів погода з температурою вночі 6-12° морозу, вдень 2-7° морозу, у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях вночі 12-18° морозу, вдень 5-10° морозу", — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні.