У Карпатах сніжно і морозно

"Станом на 8:45 7 жовтня 2019 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південно- західний 2 м/с, температура повітря -6°С, невеликий туман, видимість до 100 м", - сказано у повідомленні.

Напередодні Карпати завалило снігом.

Нагадаємо, 7 жовтня у Карпатах прогнозується дощ та мокрий сніг, вночі заморозки 2-4°, вдень температура 1-3° тепла.