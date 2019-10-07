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Сьогодні в Україні до 14 градусів тепла

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В Україні у понеділок, 7 жовтня, без істотних опадів, температура повітря вдень - до 14 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Сьогодні в Україні до 14 градусів тепла

"7 жовтня в Україні без істотних опадів, лише вранці та вдень у південній частині дощ", - зазначили синоптики.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, в західних, північних та центральних областях в повітрі заморозки 0-5°, вдень 6-11° тепла, у південних, східних областях та на Закарпатті 9-14° тепла.

У Карпатах дощ та мокрий сніг, вночі заморозки 2-4°, вдень температура 1-3° тепла.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на початок наступного тижня.

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