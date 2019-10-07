Сьогодні в Україні до 14 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В Україні у понеділок, 7 жовтня, без істотних опадів, температура повітря вдень - до 14 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"7 жовтня в Україні без істотних опадів, лише вранці та вдень у південній частині дощ", - зазначили синоптики.
Вітер переважно західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, в західних, північних та центральних областях в повітрі заморозки 0-5°, вдень 6-11° тепла, у південних, східних областях та на Закарпатті 9-14° тепла.
У Карпатах дощ та мокрий сніг, вночі заморозки 2-4°, вдень температура 1-3° тепла.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на початок наступного тижня.