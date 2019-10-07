Сегодня в Украине до 14 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Украине в понедельник, 7 октября, без существенных осадков, температура воздуха днем - до 14 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"7 октября в Украине без осадков, лишь утром и днем в южной части дождь", - отметили синоптики.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, в западных, северных и центральных областях в воздухе заморозки 0-5°, днем 6-11° тепла, в южных, восточных областях и на Закарпатье 9-14° тепла.
В Карпатах дождь и мокрый снег, ночью заморозки 2-4°, днем температура 1-3° тепла.
Напомним, синоптики дали прогноз на начало следующей недели.