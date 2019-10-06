Карпати завалило снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Карпатський гірськолижний курорт Буковель засипало снігом. Про це повідомляє УНН з посиланням на користувачів соцмереж, які діляться зображенням засніжених гір.
Так, зокрема, за інформацією українського гідрометцентру, оприлюдненою у Facebook, сніжить сьогодні на Драгобраті, Тростяні, Захарі Беркуті та на інших вершинах.
Фотографіями з засніженого курорту Буковель діляться і користувачі соцмережі Instagram.
Нагадаємо, зранку у суботу, 5 жовтня, у Карпатах також йшов дрібний сніг.
Як повідомляв УНН, згідно з прогнозами синоптиків, наступного тижня в Україні дощитиме, у Карпатах 7 жовтня очікується мокрий сніг.
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