Карпаты завалило снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Карпатский горнолыжный курорт Буковель засыпало снегом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пользователей соцсетей, которые делятся изображением заснеженных гор.
Так, в частности, по информации украинского Гидрометцентра, обнародованной в Facebook, снежит сегодня на Драгобрате, Тростяне, Захаре Беркуте и на других вершинах.
Фотографиями с заснеженного курорта Буковель делятся и пользователи соцсети Instagram.
Напомним, утром в субботу, 5 октября, в Карпатах также шел мелкий снег.
Как сообщал УНН, согласно прогнозам синоптиков, на следующей неделе в Украине пройдут дожди, в Карпатах 7 октября ожидается мокрый снег.
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