В Карпатах снежно и морозно
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Карпатах до сих пор лежит снег, температура воздуха понизилась до 6 градусов мороза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Черногорского горного поисково-спасательного поста.
"По состоянию на 8:45 7 октября 2019 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер юго-западный 2 м/с, температура воздуха -6°С, местами туман, видимость до 100 м", - говорится в сообщении.
Накануне Карпаты завалило снегом.
Напомним, 7 октября в Карпатах прогнозируется дождь и мокрый снег, ночью заморозки 2-4°, днем температура 1-3° тепла.