У Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Протягом вихідних та на початку наступного тижня, з 16 по 18 лютого, у горах і на високогір’ї Івано-Франківської зберігається значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.