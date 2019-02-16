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23 березня, 12:58 • 160185 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 408434 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

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Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

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П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 295416 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 245320 перегляди

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У Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека

У Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Протягом вихідних та на початку наступного тижня, з 16 по 18 лютого, у горах і на високогір’ї Івано-Франківської зберігається значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.

“16-18 лютого, внаслідок відлиги, у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, — йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНН, у Києві рятувальники зняли з крижини рибалку, який “дрейфував” за 200 метрів від берега.

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