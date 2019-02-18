У Карпатах очікується сніголавинна небезпека

“17-18 лютого, внаслідок відлиги, у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, — йдеться у повідомленні прес-центру рятувальників.

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Як повідомляв УНН, у Києві рятувальники зняли з крижини рибалку, який “дрейфував” за 200 метрів від берега.

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