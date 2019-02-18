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23 березня, 12:58 • 160167 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

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В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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У Карпатах очікується сніголавинна небезпека

У Карпатах очікується сніголавинна небезпека

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Протягом понеділка, 18 лютого, у горах і на високогір’ї Івано-Франківської зберігається значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.

“17-18 лютого, внаслідок відлиги, у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, — йдеться у повідомленні прес-центру рятувальників.

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Як повідомляв УНН, у Києві рятувальники зняли з крижини рибалку, який “дрейфував” за 200 метрів від берега.

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