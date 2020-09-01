У Карпатах і на морі: ВР схвалила виділення грошей на оздоровлення дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроект №3819 про внесення змін до Держбюджету на 2020 рік щодо забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки. Відповідне рішення підтримали 325 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроект має на меті передбачити видатки на 2020 рік на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії не залежно від форм власності. Зокрема, це заклади оздоровлення в Карпатах та на узбережжі Азовського та Чорного морів.
Зазначається, що через запроваджений в Україні карантин повноцінно плани щодо оздоровлення та відпочинку дітей навіть на рівні 2019 року виконати не можливо, притому, що показник захворюваності дітей підвищується та потреба в оздоровленні для забезпечення стійкого імунітету дітей зростає.
Також наголошується, що загальна кількість дітей пільгових категорій в Україні станом на 1 червня 2020 року становить 2 441 591 дітей. За підрахунками, щоб оздоровити понад 19 тис. дітей, треба витратити 180 млн грн.
Нагадаємо, Президент Зеленський підписав законопроект про внесення змін до ЗУ "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" щодо додаткової державної підтримки на період карантину.