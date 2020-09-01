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В Карпатах и на море: ВР одобрила выделение денег на оздоровление детей

Киев • УНН

 • 14172 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №3819 о внесении изменений в Госбюджет на 2020 год по обеспечению оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки. Соответствующее решение поддержали 325 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

В Карпатах и на море: ВР одобрила выделение денег на оздоровление детей

Законопроект имеет целью предусмотреть расходы на 2020 год на оздоровление и отдых детей, требующих особого внимания и поддержки, в детских заведениях оздоровления и отдыха высшей категории независимо от форм собственности. В частности, это учреждения оздоровления в Карпатах и на побережье Азовского и Черного морей.

Отмечается, что изза введенного в Украине карантина полноценно планы по оздоровлению и отдыху детей даже на уровне 2019 года выполнить невозможно, притом, что показатель заболеваемости детей повышается и потребность в оздоровлении для обеспечения устойчивого иммунитета детей растет.

Также отмечается, что общее количество детей льготных категорий в Украине на 1 июня 2020 года составляет 2 441 591 детей. По подсчетам, чтобы оздоровить более 19 тыс. детей, нужно потратить 180 млн грн.

Напомним, Президент Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в ЗУ "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" по дополнительной государственной поддержке на период карантина.

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