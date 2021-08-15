У Карпатах досі тривають пошуки зниклого малолітнього хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Карпатах досі тривають пошуки зниклого малолітнього хлопчика, який відстав від туристичної групи та заблукав напередодні. Про це повідомили у ДСНС України, інформує УНН.
Цитата:
"Станом на 17:00 продовжуються пошуки хлопчика, який заблукав на горі Говерла, на 9 маршрутах", - повідомили у ДСНС.
Деталі
Всього до пошукових робіт залучено 245 осіб, 25 одиниць техніки, 7 собак та квадрокоптер.
Що було раніше
14 серпня близько 19:05 під час підйому по зеленому маршруту на горі Говерла поблизу смт Ворохта групи туристів в складі 6 осіб з міста Коломия, відстав від групи та заблукав хлопчик (2015 р.н.). Негайно було організовано пошукові роботи з подальшим нарощуванням сил та засобів.