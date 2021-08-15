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В Карпатах до сих пор продолжаются поиски пропавшего малолетнего мальчика

В Карпатах до сих пор продолжаются поиски пропавшего малолетнего мальчика

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. В Карпатах до сих пор продолжаются поиски пропавшего малолетнего мальчика, который отстал от туристической группы и заблудился накануне. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, информирует УНН.

Цитата:

"По состоянию на 17:00 продолжаются поиски мальчика, заблудившегося на горе Говерла, на 9 маршрутах", - сообщили в ГСЧС.

Детали

Всего к поисковым работам привлечено 245 человек, 25 единиц техники, 7 собак и квадрокоптер.

Что было ранее

14 августа около 19:05 во время подъема по зеленому маршруту на горе Говерла вблизи пгт Ворохта группы туристов в составе 6 человек из города Коломыя, отстал от группы и заблудился мальчик (2015 г.р.). Немедленно были организованы поисковые работы с последующим наращиванием сил и средств.

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