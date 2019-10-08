У Карпатах досі лежить сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Карпатах досі лежить сніг, температура повітря на горі Піп Іван Чорногірський сягає 5 градусів морозу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.
"Станом на 8:45, 8 жовтня 2019 року на горі Попіван Чорногірський хмарно, вітер південно- західний 4 м/с, температура повітря -5°С", - сказано у повідомленні.
Карпати завалило снігом 6 жовтня.
Нагадаємо, 8 жовтня у Карпатах без опадів; вночі та вдень заморозки у повітрі 1-6.
Як повідомляв УНН, 7 жовтня у столиці пішов перший у цьому сезоні сніг.