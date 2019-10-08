В Карпатах до сих пор лежит снег
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В Карпатах до сих пор лежит снег, температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский достигает 5 градусов мороза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Черногорского горного поисково-спасательного поста.
"По состоянию на 8:45, 8 октября 2019 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер юго-западный 4 м/с, температура воздуха -5°С", - говорится в сообщении.
Карпаты завалило снегом 6 октября.
Напомним, 8 октября в Карпатах без осадков; ночью и днем заморозки в воздухе 1-6.
Как сообщал УНН, 7 октября в столице пошел первый в этом сезоне снег.