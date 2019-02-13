У Карпатах через снігопади можливе сходження лавин
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. В українських Карпатах через снігопади та хуртовини можливе сходження лавин. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.
"13 лютого, внаслідок снігопадів та хуртовини, у горах Карпат зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - повідомили у відомстві.
Додамо, з початку цього місяця у Карпатах зійшло уже щонайменше 11 лавин. Зокрема, одна лавина зійшла 1 лютого, ще одна - 2 лютого, ще сім - 3 лютого, дві - 6 лютого.