У Карпатах через снігопади можливе сходження лавин

"13 лютого, внаслідок снігопадів та хуртовини, у горах Карпат зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - повідомили у відомстві.

Додамо, з початку цього місяця у Карпатах зійшло уже щонайменше 11 лавин. Зокрема, одна лавина зійшла 1 лютого, ще одна - 2 лютого, ще сім - 3 лютого, дві - 6 лютого.