В Карпатах из-за снегопадов возможно схождение лавин
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В украинских Карпатах из-за снегопадов и метели возможно схождение лавин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"13 февраля, в результате снегопадов и метели, в горах Карпат сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщили в ведомстве.
Добавим, с начала этого месяца в Карпатах сошло уже по меньшей мере 11 лавин. В частности, одна лавина сошла 1 февраля, еще одна - 2 февраля, еще семь - 3 февраля, две - 6 февраля.