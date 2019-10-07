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У кандидата на посаду президента США стався інфаркт

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Кандидат в президенти США Берні Сандерс переніс серцевий напад на початку цього тижня. Про це повідомили лікарі, що займались його лікуванням, передає Голос Америки, інформує УНН.

У кандидата на посаду президента США стався інфаркт

У вівторок 78-річний Сандерс раптово скасував всі заходи, пов’язані з передвиборчою кампанією, через болі в області грудної клітини. Йому була проведення операція на серці у зв’язку із закорковуванням артерії. В артерію були вставлені два стенти.

Через кілька годин після операції, представники його передвиборного штабу заявили, що Сандерс може говорити і перебуває в гарному настрої. У четвер дружина Сандерса повідомила, що він візьме участь у четвертому турі передвиборних дебатів Демократичної партії, призначених на 15 жовтня.

Однак після того, як Сандерс покинув лікарню, його лікарі представили ситуацію в менш райдужному світлі: “У сенатора Сандерса був діагностований інфаркт міокарда”.

Заява лікарів, що була поширена виборчим штабом Сандерса, знову викликала питання про вік і здоров’я кандидата в президенти.

“Після двох з половиною днів в лікарні я відчуваю себе прекрасно”, — вказав Сандерс в заяві, який його кампанія поширила разом з коментарями лікарів.

У листі, оприлюдненому під час виборчої кампанії 2016 року, лікарі Сандерса стверджували, що в цілому у нього хороший стан здоров’я і він ніколи не страждав серцево-судинними захворюваннями.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що колишній віце-президент США Джо Байден випередив б чинного президента Дональда Трампа на 8% на президентських виборах, якби вони проводилися зараз. Крім того, Трампа з 50% випередив би і сенатор-демократ Берні Сандерс.

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