У кандидата на пост президента США случился инфаркт
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Кандидат в президенты США Берни Сандерс перенес сердечный приступ в начале этой недели. Об этом сообщили врачи, которые занимались его лечением, передает Голос Америки, информирует УНН.
Во вторник 78-летний Сандерс внезапно отменил все мероприятия, связанные с предвыборной кампанией, из-за боли в области грудной клетки. Ему была проведена операция на сердце в связи с закупориванием артерии. В артерию были вставлены два стента.
Через несколько часов после операции, представители его предвыборного штаба заявили, что Сандерс может говорить и находится в хорошем настроении. В четверг жена Сандерса сообщила, что он примет участие в четвертом туре предвыборных дебатов Демократической партии, назначенных на 15 октября.
Однако после того, как Сандерс покинул больницу, его врачи представили ситуацию в менее радужном свете: “У сенатора Сандерса был диагностирован инфаркт миокарда”.
Заявление врачей, которое было распространено избирательным штабом Сандерса, опять вызвало вопросы о возрасте и здоровье кандидата в президенты.
“После двух с половиной дней в больнице я чувствую себя прекрасно”, — отметил Сандерс в заявлении, который его кампания распространила вместе с комментариями врачей.
В письме, которое обнародовано во время избирательной кампании 2016 года, врачи Сандерса утверждали, что в целом у него хорошее состояние здоровья и он никогда не страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Напомним, в августе стало известно, что бывший вице-президент США Джо Байден опередил бы действующего президента Дональда Трампа на 8% на президентских выборах, если бы они проводились сейчас. Кроме того, Трампа с 50% опередил бы и сенатор-демократ Берни Сандерс.