Учасник передвиборчих перегонів в США Берні Сандерс госпіталізований - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс, який є одним з лідерів передвиборчої гонки серед демократів, госпіталізований. Про це повідомила в середу телекомпанія ABC з посиланням на заяву його представників, пише УНН.
“Під час (передвиборної) кампанії вчора ввечері сенатор Сандерс відчув дискомфорт у грудях”, — йдеться в заяві.
Відзначається, що у нього була закупорка артерії, в зв’язку з чим лікарі провели необхідну медичну процедуру. Згідно із заявою, скасовані декілька майбутніх подій за участю сенатора.
Як писав УНН, у серпні стало відомо, що колишній віце-президент США Джо Байден випередив б чинного президента Дональда Трампа на 8% на президентських виборах, якби вони проводилися зараз. Крім того, Трампа з 50% випередив би і сенатор-демократ Берні Сандерс.