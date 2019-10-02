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Участник предвыборной гонки в США Берни Сандерс госпитализирован - СМИ

Киев • УНН

 • 11405 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, являющийся одним из лидеров предвыборной гонки среди демократов, госпитализирован. Об этом сообщила в среду телекомпания ABC со ссылкой на заявление его представителей, пишет УНН.

Участник предвыборной гонки в США Берни Сандерс госпитализирован - СМИ

“Во время (предвыборной) кампании вчера вечером сенатор Сандерс почувствовал дискомфорт в груди”, — говорится в заявлении.

Отмечается, что у него была закупорка артерии, в связи с чем врачи провели необходимую медицинскую процедуру. Согласно заявлению, отменены несколько предстоящих событий с участием сенатора.

Как писал УНН, в августе стало известно, что бывший вице-президент США Джо Байден опередил бы действующего президента Дональда Трампа на 8% на президентских выборах, если бы они проводились сейчас. Кроме того, Трампа с 50% опередил бы и сенатор-демократ Берни Сандерс.

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