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The Guardian

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The Washington Post

У Канаді знову осквернили пам'ятник батькові Джастіна Трюдо

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Невідомі зловмисники вдруге за нинішнє літо осквернили пам’ятник П’єру Трюдо, який займав посаду прем’єр-міністра Канади в 1968-1979 і 1980-1984 роках. Про це повідомив у неділю телеканал CTV, пише УНН.

У Канаді знову осквернили пам'ятник батькові Джастіна Трюдо

Монумент встановлений в парку міста Вон, що входить в агломерацію Великого Торонто. Інцидент стався в неділю. Злочинці вимазали статую білою фарбою і написали на постаменті слово Pedo, що в англійській розмовній мові означає “педофіл”.

Мер Вона Мауріціо Бевілакуа назвав подію вандалізмом і заявив, що поліцейські вже розшукують зловмисників. Глава канадського уряду Джастін Трюдо, син знаменитого попередника, поки не прокоментував інцидент.

В середині червня невідомі вже оскверняли цей монумент. Тоді вони замазали чорною фарбою обличчя і голову скульптури. Про те, що хтось був затриманий, не повідомлялося.

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