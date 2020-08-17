В Канаде снова осквернили памятник отцу Джастина Трюдо
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Неизвестные злоумышленники второй раз за нынешнее лето осквернили памятник Пьеру Трюдо, занимавшему пост премьер-министра Канады в 1968-1979 и 1980-1984 годах. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CTV, пишет УНН.
Монумент установлен в парке города Вон, входящего в агломерацию Большого Торонто. Инцидент произошел в воскресенье. Преступники измазали статую белой краской и написали на постаменте слово Pedo, что в английской разговорной речи означает “педофил”.
Мэр Вона Маурицио Бевилакуа назвал произошедшее вандализмом и заявил, что полицейские уже разыскивают злоумышленников. Глава канадского правительства Джастин Трюдо, сын знаменитого предшественника, пока не прокомментировал инцидент.
В середине июня неизвестные уже оскверняли этот монумент. Тогда они замазали черной краской лицо и голову скульптуры. О том, что кто-то был задержан, не сообщалось.