У Канаді зіткнулися близько 70 автомобілів

ukru
23 березня, 12:58 • 160123 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 408190 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 403412 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 390308 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 397055 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 295308 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 245237 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 476381 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 174632 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 408842 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
5 м/с
51 %
756 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

23 березня, 13:21 • 340610 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

23 березня, 13:47 • 324622 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

23 березня, 14:20 • 279076 перегляди
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

15:51 • 216955 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

15:58 • 266172 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 395252 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 476351 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 408814 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 364259 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 313804 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 157106 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 154320 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 155437 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 149981 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 153805 перегляди
Актуальне
У Канаді зіткнулися близько 70 автомобілів

У Канаді зіткнулися близько 70 автомобілів

Київ • УНН

 • 10223 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Десять людей постраждали в результаті зіткнення приблизно 70 автомобілів на одному з швидкісних шосе в східній канадської провінції Онтаріо. Про це в понеділок повідомив телеканал CTV, передає УНН.

Інцидент стався в районі міста Баррі. За даними поліції, в лікарню були доставлені десять чоловік, їх життя поза небезпекою. Через ДТП рух по трасі на цій ділянці закрито в двох напрямках.

Також повідомляється, що на дорогу з пошкодженого вантажівки вилилося близько 500 літрів дизельного палива. На місці працюють рятувальні служби.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під Києвом сталася потрійна ДТП за участю поліцейського авто

Причиною аварії стали погодні умови - сильний снігопад.

Як повідомляв УНН, у Києві водій Audi здійснив наїзд на електроопору, що стояла на зупинці громадського транспорту. Внаслідок ДТП померла одна людина, ще одна знаходиться в лікарні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'яКримінал та НПНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,116.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,992.19