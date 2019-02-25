У Канаді зіткнулися близько 70 автомобілів

Інцидент стався в районі міста Баррі. За даними поліції, в лікарню були доставлені десять чоловік, їх життя поза небезпекою. Через ДТП рух по трасі на цій ділянці закрито в двох напрямках.

Також повідомляється, що на дорогу з пошкодженого вантажівки вилилося близько 500 літрів дизельного палива. На місці працюють рятувальні служби.

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Причиною аварії стали погодні умови - сильний снігопад.

Як повідомляв УНН, у Києві водій Audi здійснив наїзд на електроопору, що стояла на зупинці громадського транспорту. Внаслідок ДТП померла одна людина, ще одна знаходиться в лікарні.