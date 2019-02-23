У Києві авто влетіло в стовп біля зупинки, є жертви

“Вранці в Дніпровському районі, за попередньою інформацією, керуючи Audi, водій не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини, де зіткнувся з електроопорою, яка стояла на зупинці. У результаті ДТП пасажир іномарки від отриманих травм помер у кареті „швидкої“ допомоги”, — йдеться в повідомленні.

Також, постраждала літня жінка, яка у цей момент знаходилася на зупинці. Наразі потерпіла перебуває в лікарні. Після вчинення ДТП водій залишив автомобіль на місці події та втік.

За інформацією поліції, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Водію загрожує покарання до восьми років ув’язнення з позбавленням права керування транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, на Львівщині, внаслідок ДТП на автодорозі Мукачево — Івано-Франківськ — Рогатин — Львів неподалік одного зі сіл Пустомитівського району постраждало троє людей.