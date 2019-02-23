В Киеве авто влетело в столб возле остановки, есть жертвы

"Утром в Днепровском районе, по предварительной информации, управляя Audi, водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с электроопорой, которая стояла на остановке. В результате ДТП пассажир иномарки от полученных травм скончался в карете "скорой" помощи", - говорится в сообщении.

Также пострадала пожилая женщина, которая в этот момент находилась на остановке. Сейчас пострадавшая находится в больнице. После совершения ДТП водитель оставил автомобиль на месте происшествия и скрылся.

По информации полиции, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Водителю грозит наказание до восьми лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, во Львовской области, в результате ДТП на автодороге Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов возле одного из сел Пустомытовского района пострадали три человека.