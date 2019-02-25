В Канаде столкнулись около 70 автомобилей

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 23687 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 45703 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 120648 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123295 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124625 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122575 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154956 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141287 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145191 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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7 марта, 12:17 • 105258 просмотра
Актуальное
В Канаде столкнулись около 70 автомобилей

В Канаде столкнулись около 70 автомобилей

Киев  •  УНН

 • 10218 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Десять человек пострадали в результате столкновения примерно 70 автомобилей на одном из скоростных шоссе в восточной канадской провинции Онтарио. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV, передает УНН.

Инцидент произошел в районе города Барри. По данным полиции, в больницу были доставлены десять человек, их жизни вне опасности. Из-за ДТП движение по трассе на этом участке закрыто в двух направлениях.

Также сообщается, что на дорогу из поврежденного грузовика вылилось около 500 литров дизельного топлива. На месте работают спасательные службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Киевом произошла тройная ДТП с участием полицейского авто

Причиной аварии стали погодные условия - сильный снегопад.

Как сообщал УНН, в Киеве водитель Audi совершил наезд на электроопору, стоявшую на остановке общественного транспорта. В результате ДТП скончался один человек, еще один находится в больнице.

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