Після ходи на честь Дня святого Патріка у Канаді госпіталізовано 18 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Щонайменше 18 осіб госпіталізовано під час несанкціонованої ходи на честь Дня святого Патріка в канадському місті Ватерлоо (провінція Онтаріо). Про це в неділю повідомив телеканал CTV, передає УНН.
Інцидент стався в районі Університету Уільфріда Ларье. За словами представника поліції Ешлі Дітріх, в лікарні доставлено 18 осіб, в тому числі один поліцейський. Як зазначає телеканал, деякі учасники ходи, перебуваючи в нетверезому вигляді, кидали в натовп камені та скляні пляшки. У постраждалих діагностовано травми голови і переломи через падіння на слизьких вулицях, деяких госпіталізували через надмірне вживання алкоголю або передозування наркотиків.
За оцінкою поліції, перед університетом і на прилеглих до нього вулицях зібралися понад 20 тис. чоловік. Для охорони правопорядку в Ватерлоо були направлені співробітники правоохоронних органів з інших міст Онтаріо.
Про затримання порушників не повідомляється.
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