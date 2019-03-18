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После шествия в честь Дня святого Патрика в Канаде госпитализированы 18 человек

Киев • УНН

 • 10545 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. По меньшей мере 18 человек госпитализированы во время несанкционированного шествия в честь Дня святого Патрика в канадском городе Ватерлоо (провинция Онтарио). Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV, передает УНН.

После шествия в честь Дня святого Патрика в Канаде госпитализированы 18 человек

Инцидент произошел в районе Университета Уильфрида Ларье. По словам представителя полиции Эшли Дитрих, в больницы доставлены 18 человек, в том числе один полицейский. Как отмечает телеканал, некоторые участники шествия, находясь в нетрезвом виде, бросали в толпу камни и стеклянные бутылки. У пострадавших диагностированы травмы головы и переломы из-за падения на скользких улицах, некоторых госпитализировали из-за чрезмерного употребления алкоголя или передозировки наркотиков.

По оценке полиции, перед университетом и на прилегающих к нему улицах собрались более 20 тыс. человек. Для охраны правопорядка в Ватерлоо были направлены сотрудники правоохранительных органов из других городов Онтарио.

О задержании нарушителей не сообщается.

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