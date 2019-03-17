У США святкують День Святого Патріка

Ірландці почали відзначати День святого Патріка 17 березня ще в X-XI століттях. У XVII столітті День був включений в літургійний календар католицької церкви. Цей святий також відзначається в деяких громадах православної церкви і окремими протестантськими церквами. У 1903 році 17 березня в Ірландії стало офіційним вихідним днем. Довгий час свято вважалося виключно релігійним. З початку 1900-х до 1970-х років діяв закон, згідно з яким в цей день закривалися всі бари та паби через надмірне вживання ірландцями алкоголю.

У 1931 році в Дубліні в День святого Патріка вперше на офіційному рівні було проведено парад. В середині 1990-х років уряд Ірландії почав кампанію по організації 17 березня масових урочистих заходів з метою популяризації культури і традицій Ірландії за кордоном і залучення в країну туристів. Перший масштабний Фестиваль святого Патрика відбувся 17 березня 1996 року. Згодом він став проводитися протягом декількох днів. Щорічно на свято в Ірландію приїжджають мільйони гостей з різних країн, що сприятливо впливає на економіку країни. В середньому День святого Патріка приносить в казну близько 100 млн євро.

17 березня відзначають в країнах, де є численні ірландські діаспори — в США, Канаді, Австралії, Аргентині, Новій Зеландії та європейських державах (за оцінкою МЗС Ірландії, чисельність діаспори перевищує 70 млн чоловік).

З особливим розмахом День святого Патріка святкується в США, де 35 млн громадян країни (близько 12% населення) вважають себе нащадками ірландців. Перший президент США Джордж Вашингтон оголосив себе “великим шанувальником Дня святого Патріка”. Перший парад на честь цього святого відбувся в Нью-Йорку в 1762 році і з тих пір проходить щорічно.

У Чикаго святкування здобули славу завдяки “фарбуванню” річки у смарагдовий колір. Цьогоріч, як повідомляють місцеві ЗМІ, разом з очільниками міських установ в урочистостях взяв участь відомий боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор.

Парад на честь Дня святого Патріка пройшов в суботу в 258-й раз в центрі Манхеттена. Хода, майже трикілометровий маршрут якої пролягав по П’ятій авеню, тривала близько шести годин. Учасники параду починали шлях на 44-й вулиці і прямували повз собор Святого Патріка, один з головних католицьких храмів США, хмарочос Trump Tower, а також уздовж Центрального парку. Кінцевим пунктом була 79-а вулиця. Недалеко від неї знаходиться штаб-квартира товариства історії американців ірландського походження.

Ведучим параду на цей раз був обраний адвокат, що спеціалізується на захисті прав іммігрантів, Брайен О’Дваєр. В опублікованій раніше на цьому тижні статті для газети New York Daily News О’Дваєр підкреслив: “В цьому році темою параду є імміграція, це те, що близько всім американцям ірландського походження, вони знають, що можливість приїхати в цю країну означала для нас, наших предків і тих, хто намагається зробити це сьогодні ”. Разом з О’Дваєром по П’ятій авеню пройшли п’ять вихідців з латиноамериканських країн, що приїхали в США.