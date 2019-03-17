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В США празднуют День Святого Патрика

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Сегодня во множестве стран мира отмечают День святого Патрика — день международного почтения одного из самых известных святых, в сопровождении особой символики, громких парадов и развлечений. Наиболее известными праздничными мероприятиями на территории США отмечаются Чикаго и Нью-Йорк, передает УНН со ссылкой на издание Chicago Tribune и New York Daily News.

В США празднуют День Святого Патрика

Ирландцы начали отмечать День святого Патрика 17 марта еще в X-XI веках. В XVII веке День был включен в литургический календарь католической церкви. Этот святой также почитается в некоторых общинах православной церкви и отдельными протестантскими церквями. В 1903 году 17 марта в Ирландии стало официальным выходным днем. Долгое время праздник считался исключительно религиозным. С начала 1900-х до 1970-х годов действовал закон, согласно которому в этот день закрывались все бары и пабы из-за чрезмерного употребления ирландцами алкоголя.

В 1931 году в Дублине в День святого Патрика впервые на официальном уровне был проведен парад. В середине 1990-х годов правительство Ирландии начало кампанию по организации 17 марта массовых торжественных мероприятий с целью популяризации культуры и традиций Ирландии за рубежом и привлечения в страну туристов. Первый масштабный Фестиваль святого Патрика состоялся 17 марта 1996 года. Впоследствии он стал проводиться в течение нескольких дней. Ежегодно на праздник в Ирландию приезжают миллионы гостей из разных стран, что оказывает благоприятное влияние на экономику страны. В среднем День святого Патрика приносит в казну порядка 100 млн евро.

17 марта отмечают в странах, где есть многочисленные ирландские диаспоры — в США, Канаде, Австралии, Аргентине, Новой Зеландии и европейских государствах (по оценке МИД Ирландии, численность диаспоры превышает 70 млн человек).

С особым размахом День святого Патрика празднуется в США, где 35 млн граждан страны (около 12% населения) считают себя потомками ирландцев. Первый президент США Джордж Вашингтон объявил себя “большим почитателем Дня святого Патрика”. Первый парад в честь этого святого состоялся в Нью-Йорке в 1762 году и с тех пор проходит ежегодно.

В Чикаго празднования получили славу благодаря “окраске” реки в изумрудный цвет. В этом году, как сообщают местные СМИ, вместе с руководителями городских учреждений в торжествах принял участие известный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор.

Шествие, почти трехкилометровый маршрут которого пролегал по Пятой авеню, продолжалось около шести часов. Участники парада начинали путь на 44-й улице и следовали мимо собора Святого Патрика, одного из главных католических храмов США, небоскреба Trump Tower, а также вдоль Центрального парка. Конечным пунктом была 79-я улица. Недалеко от нее находится штаб-квартира общества истории американцев ирландского происхождения.

Ведущим парада на этот раз был выбран адвокат, специализирующийся на защите прав иммигрантов, Брайен О’Двайер. В опубликованной ранее на этой неделе статье для газеты New York Daily News О’Двайер подчеркнул: “В этом году темой парада является иммиграция, это то, что близко всем американцам ирландского происхождения, они знают, что возможность приехать в эту страну означала для нас, наших предков и тех, кто пытается сделать это сегодня”. Вместе с О’Двайером по Пятой авеню прошли пять приехавших в США выходцев из латиноамериканских стран.

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