У Канаді метеорит врізався в будинок і впав на подушку сплячої жінки

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4 жовтня у канадському місті Голден, розташованому на південному сході провінції Британська Колумбія, метеорит пробив дах у будинку місцевої жительки Рут Гамільтон.

Повідомляють, що жінка прокинулася від сильного шуму і побачила, що на її подушці поруч із тим місцем, де зазвичай розміщена її голова, лежить камінь.

Із жінкою все гаразд, вона не дістала жодних травм. За її словами, цей досвід дав їй новий погляд на життя.

"Єдине, що мені тепер спадає на думку, так це те, що життя безцінне, й воно може обірватися будь-коли, навіть якщо ви думаєте, що у своєму ліжку ви у безпеці", — зазначила Гамільтон.

Метеорит залишив дірку у стелі. Надалі страхова компанія має вирішити, чи компенсуватиме ремонт.

А уламок від метеорита жінка планує зберегти на пам'ять для своїх онуків.

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