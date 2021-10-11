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У Канаді метеорит врізався в будинок і впав на подушку сплячої жінки

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У Канаді за кілька сантиметрів від голови сплячої жінки в подушку врізався метеорит. Про це повідомляє УНН із посиланням на Victoria News.

Деталі

4 жовтня у канадському місті Голден, розташованому на південному сході провінції Британська Колумбія, метеорит пробив дах у будинку місцевої жительки Рут Гамільтон.

Повідомляють, що жінка прокинулася від сильного шуму і побачила, що на її подушці поруч із тим місцем, де зазвичай розміщена її голова, лежить камінь.

Із жінкою все гаразд, вона не дістала жодних травм. За її словами, цей досвід дав їй новий погляд на життя.

"Єдине, що мені тепер спадає на думку, так це те, що життя безцінне, й воно може обірватися будь-коли, навіть якщо ви думаєте, що у своєму ліжку ви у безпеці", — зазначила Гамільтон.

Метеорит залишив дірку у стелі. Надалі страхова компанія має вирішити, чи компенсуватиме ремонт.

А уламок від метеорита жінка планує зберегти на пам'ять для своїх онуків.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Метеорит Вінчкомба: у Великій Британії знайшли метеорит з "життєвими блоками"

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