В Канаде метеорит врезался в дом и упал на подушку спящей женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Канаде в нескольких сантиметрах от головы спящей женщины в подушку врезался метеорит. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Victoria News.
Детали
4 октября в канадском городе Голден, расположенном на юго-востоке провинции Британская Колумбия, метеорит пробил крышу в доме местной жительницы Рут Гамильтон.
Сообщается, что женщина проснулась от сильного шума и увидела, что на ее подушке рядом с тем местом, где обычно размещена ее голова, лежит камень.
С женщиной все в порядке, она не получила никаких травм. По ее словам, этот опыт дал ей новый взгляд на жизнь.
"Единственное, что мне теперь приходит в голову, так это то, что жизнь бесценна, и она может оборваться в любой момент, даже если вы думаете, что в своей постели вы в безопасности", — отметила Гамильтон.
Метеорит оставил дыру в потолке. В дальнейшем страховая компания должна решить, будет ли компенсировать ремонт.
А обломок от метеорита женщина планирует сохранить на память своим внукам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Метеорит Винчкомба: в Великобритании нашли метеорит с "жизненными блоками"