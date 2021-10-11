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В Канаде метеорит врезался в дом и упал на подушку спящей женщины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. В Канаде в нескольких сантиметрах от головы спящей женщины в подушку врезался метеорит. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Victoria News.

Детали

4 октября в канадском городе Голден, расположенном на юго-востоке провинции Британская Колумбия, метеорит пробил крышу в доме местной жительницы Рут Гамильтон.

Сообщается, что женщина проснулась от сильного шума и увидела, что на ее подушке рядом с тем местом, где обычно размещена ее голова, лежит камень.

С женщиной все в порядке, она не получила никаких травм. По ее словам, этот опыт дал ей новый взгляд на жизнь.

"Единственное, что мне теперь приходит в голову, так это то, что жизнь бесценна, и она может оборваться в любой момент, даже если вы думаете, что в своей постели вы в безопасности", — отметила Гамильтон.

Метеорит оставил дыру в потолке. В дальнейшем страховая компания должна решить, будет ли компенсировать ремонт.

А обломок от метеорита женщина планирует сохранить на память своим внукам.

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