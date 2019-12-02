У Кам'янському в яру виявили труп чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Кам’янському Дніпропетровської області в яру виявили труп невстановленого чоловіка. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Тіло виявили у яру неподалік залізничної колії по вулиці Будівельників. На тілі чоловіка, віком близько 40 років, виявлено сліди насильницької смерті, садна обличчя та рук, а також рублена рана голови.
За життя загиблий, ймовірно, не мав постійного місця проживання.
Наразі розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства. Встановлюється особа загиблого.
Нагадаємо, на Харківщині затримали іноземця за скоєння розбійного нападу та вбивства жінки.