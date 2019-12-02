В Каменском в овраге обнаружили труп мужчины

Тело обнаружили в овраге неподалеку от железнодорожных путей по улице Строителей. На теле мужчины, в возрасте около 40 лет, обнаружены следы насильственной смерти, ссадины лица и рук, а также рубленая рана головы.

При жизни погибший, вероятно, не имел постоянного места жительства.

На данный момент начато досудебное расследование по факту умышленного убийства. Устанавливается личность погибшего.

Напомним, в Харьковской области задержали иностранца за совершение разбойного нападения и убийства женщины.