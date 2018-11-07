У Камеруні звільнили близько 80 викрадених дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У середу в Камеруні були звільнені всі 78 дітей та водій автобуса, який було викрадено раніше цього тижня, однак директор та один з вчителів все ще залишаються у злочинців. Про це пише видання The New York Tines, посилаючись на слова священика, який веде переговори, передає УНН.
Дякувати Богу, 78 дітей та водій були звільнені. Директор школи і один вчитель все ще з викрадачами, давайте продовжувати молитися", — сказав священик пресвітеріанської церкви в Камеруні Самуель Фонкі.
Раніше він заявив про 79 викрадених дітей, однак пізніше сказав, що один із них насправді був вчителем, який залишився з викрадачами.
Нагадаємо, у понеділок група дітей була викрадена з камерунської школи. Діти навчались у пресвітеріанській середній школі в місті Баменда, столиці Північно-Західного регіону Камеруну. Жодна організація наразі не взяла на себе відповідальність за викрадення.