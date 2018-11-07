У Камеруні звільнили близько 80 викрадених дітей

КИЇВ. 7 листопада. УНН. У середу в Камеруні були звільнені всі 78 дітей та водій автобуса, який було викрадено раніше цього тижня, однак директор та один з вчителів все ще залишаються у злочинців. Про це пише видання The New York Tines, посилаючись на слова священика, який веде переговори, передає УНН.