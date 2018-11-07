В Камеруне освободили около 80 похищенных детей

"Слава Богу, 78 детей и водитель были освобождены. Директор школы и один учитель все еще с похитителями, давайте продолжать молиться", — сказал священник пресвитерианской церкви в Камеруне Самуэль Фонк.

Ранее он заявил о 79 похищенных детей, однако позже сказал, что один из них на самом деле был учителем, который остался с похитителями.

Напомним, в понедельник группа детей была похищена из камерунской школы. Дети учились в пресвитерианской средней школе в городе Баменда, столице Северо-Западного региона Камеруна. Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за похищение.