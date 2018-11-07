В Камеруне освободили около 80 похищенных детей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В среду в Камеруне были освобождены все 78 детей и водитель автобуса, который был похищен ранее на этой неделе, однако директор и один из учителей все еще остаются у преступников. Об этом пишет издание The New York Tines, ссылаясь на слова священника, который ведет переговоры, передает УНН.
"Слава Богу, 78 детей и водитель были освобождены. Директор школы и один учитель все еще с похитителями, давайте продолжать молиться", — сказал священник пресвитерианской церкви в Камеруне Самуэль Фонк.
Ранее он заявил о 79 похищенных детей, однако позже сказал, что один из них на самом деле был учителем, который остался с похитителями.
Напомним, в понедельник группа детей была похищена из камерунской школы. Дети учились в пресвитерианской средней школе в городе Баменда, столице Северо-Западного региона Камеруна. Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за похищение.