У Каліфорнії запропонували виплатити репарації нащадкам рабів

За даними видання, верхня палата законодавчих зборів Каліфорнії в суботу 33 голосами проти трьох схвалила резолюцію про формування згаданої вище групи. Тепер резолюція ставиться на голосування в нижній палаті до догляду законодавцями на літні канікули 31 серпня. У разі затвердження цільової групи належить уважно вивчити дане питання і до липня 2023 року визначити вид і обсяг репарацій нащадкам рабів.

Одним з прихильників такої ідеї є сенатор Холлі Мітчелл (демократ від Лос-Анджелеса). Вона вважає, що влада Каліфорнії ще до Громадянської війни (1861-1865) брала юридичні заходи для підтримки збереження рабства в південних штатах. На думку законодавця, одними з наслідків рабства стали більш висока чисельність безробітних, бездомних, засуджених серед афроамериканців, а також їх низька успішність у навчанні.

Конфедерація південних штатів існувала на території сучасних США з 1861 по 1865 рік. Під час Громадянської війни солдати рабовласницького півдня, яких називали конфедератами, билися з мешканцями півночі. Війну вони програли, рабство було скасовано. Вже після закінчення війни пам’ятники діячам Конфедерації були встановлені в багатьох південних штатах, вони залишаються там до сих пір. Багато хто в США вважає це проявом расизму. Прихильники ж збереження символіки і назв, пов’язаних з конфедератами, вважають їх невід’ємною частиною історії країни.

Нагадаємо, у Монреалі протестувальники проти расизму звалили пам’ятник першому прем’єр-міністру Канади.