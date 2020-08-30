В Калифорнии предложили выплатить репарации потомкам рабов

По данным издания, верхняя палата законодательного собрания Калифорнии в субботу 33 голосами против трех приняло резолюцию о формировании упомянутой выше группы. Теперь резолюция ставится на голосование в нижней палате к уходу законодателями на летние каникулы 31 августа. В случае утверждения целевой группе надо будет внимательно изучить данный вопрос и в июле 2023 года определить вид и объем репараций потомкам рабов.

Одним из сторонников такой идеи является сенатор Холли Митчелл (демократ от Лос-Анджелеса). Она считает, что власти Калифорнии еще до Гражданской войны (1861-1865 гг.) принимали юридические меры для поддержки сохранения рабства в южных штатах. По мнению законодателя, одними из последствий рабства стали более высокая численность безработных, бездомных, осужденных среди афроамериканцев, а также их низкая успеваемость в учебе.

Конфедерация южных штатов существовала на территории современных США с 1861 по 1865 год. Во время Гражданской войны солдаты рабовладельческого юга, которых называли конфедератами, сражались с северянами. Войну они проиграли, рабство было отменено. Уже после окончания войны памятники деятелям Конфедерации были установлены во многих южных штатах, они остаются там до сих пор. Многие в США считают это проявлением расизма. Сторонники же сохранения символики и названий, связанных с конфедератами, считают их неотъемлемой частью истории страны.

Напомним, в Монреале протестующие против расизма свалили памятник первому премьер-министру Канады.